FOTO - Lavori allo Stadio Maradona: il nuovo bellissimo ingresso alla Tribuna autorità

Fonte: Dal Maradona, Antonio Noto

In vista anche del ritorno della nazionale italiana, tantissime aree dello stadio Maradona hanno vissuto in questi giorni un restyling. Il match di questa sera tra Italia e Inghilterra sarà l’occasione per il debutto della nuova Tribuna autorità e delle aree riservate all'ospitalità. Di seguito l’immagine dell’ingresso alla Tribuna Autorità raccolta dal nostro inviato all’impianto di Fuorigrotta.