FOTO - Napoli decimato dagli infortuni: Idasiak costretto a giocare a centrocampo in partitella

Napoli a corto di centrocampisti, visti i tanti infortuni muscolari che hanno fermato i mediani azzurri. Oggi in campo si sono rivisti Demme e Lobotka, assente Anguissa, fermato da una distrazione di primo grado al soleo della gamba destra. Per questo motivo Garcia nell'allenamento mattutino di oggi è stato costretto a schierare il quarto portiere Idasiak a centrocampo nella squadra blu. Di seguito lo scatto che ritrae i blu festeggiare la vittoria in partitella.