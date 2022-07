Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

Niente di grave per Victor Osimhen dopo il duro contrasto con Kim Min-Jae che l’ha costretto ad interrompere l’esercitazione. Il nigeriano, dopo qualche minuto in panchina, torna in campo per la partitella a campo ridotto. Bel gesto di Kim che ha abbracciato e chiesto scusa a Osimhen per il contrasto.