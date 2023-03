FOTO - "Quel ‘tutto per lei’ vale più di 100 trofei", spunta lo striscione per Spalletti

Napoli continua a colorarsi d'azzurro in vista del terzo scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli continua a colorarsi d'azzurro in vista del terzo scudetto. Tra i grandi protagonisti della stagione esaltante degli azzurri c'è indubbiamente il tecnico Luciano Spallletti. Proprio in onore dell'allenatore del Napoli è apparso uno striscione al Rione Sanità che si rifà al "Tutto per lei", le sue parole dedicate alla maglia azzurra: "Un patto lega in eterno Luciano, quel ‘tutto per lei’ vale più di 100 trofei", si legge nel messaggio firmato Anima Azzurra. Di seguito lo scatto che sta diventando virale sui social.