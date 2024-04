FOTO - Serie A, la classifica finale secondo i calcoli Sky: il Napoli chiuderebbe settimo

Sky Sport prova a prevedere, secondo un calcolo aritmetico, quale sarà la classifica finale della Serie A nelle posizioni europee.





Sky Sport prova a prevedere, secondo un calcolo aritmetico, quale sarà la classifica finale della Serie A nelle posizioni europee.

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il conduttore Fabio Caressa spiega: “Abbiamo fatto un giochino aritmetico, quasi algoritmico. Si siamo andati a prendere gli indici di pericolosità a favore e contro, cioè quanto crei pericolo e quanti ricevi pericolo. Siamo andati a vedere gli expected points. Abbiamo messo un po’ di statistiche insieme, ci siamo giocati le partite che mancano da qui alla fine del campionato per le squadre in lotta per l’Europa. La classifica finale per l’aritmetica sarebbe questa: Juventus terza a 65 punti, Atalanta quarta a 68, Bologna quinta a 67, Roma sesta a 66 ma con l’asterisco (col punto in più sarebbe a pari punti con la squadra di Motta), Napoli settimo a 63 punti, Lazio ottavo a 60”. Di seguito la classifica ipotetica.