FOTO - Spalletti sorridente a Firenze all'evento Mulish

Parata di vip e di importanti personalità legate al calcio ieri sera all'evento Mulish, organizzato a Firenze in occasione di Pitti. L'evento in grande stile - sotto la regia di Costantino Nicoletti - in una location tra le più esclusive di Firenze è stata anche l'occasione per una serie di spunti e riflessioni sul mercato, vista la partecipazione di tanti operatori del settore.

Spiccava soprattutto la presenza di Luciano Spalletti, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, poi Riccardo Bigon consulente tecnico del City football group, quindi Gianluca Nani ex ds di Brescia e West Ham, Gabriele Cioffi, Mario Beretta, Francesco Farioli reduce dall'esperienza all'Alanyaspor in Turchia, Marco Donadel tecnico dell'ancona, Emiliano Bigica tecnico del Sassuolo primavera, gli ex viola Dario Dainelli, Amoruso, Manuel Pasqual e Gianluca Berti. C'erano anche Raffaele Rubino, Gabriele Gori reduce dalla stagione alla Reggina, gli ex arbitri Braschi e Pieri.