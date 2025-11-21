Napoli-Atalanta, ultime di formazione Sky: Conte verso il 4-3-3 con Neres dal 1'
Si avvicina il ritorno in campo del Napoli, atteso domani sera al Maradona contro l’Atalanta per la 12ª giornata di Serie A. Le ultime indicazioni di Sky Sport delineano una formazione partenopea quasi obbligata: l’infortunio di Anguissa porta Conte a puntare su Lobotka, McTominay ed Elmas in mediana. Superato l’allarme Hojlund, mentre in difesa a sinistra è favorito Gutierrez, con Spinazzola non al meglio e Olivera appena rientrato. Out Meret, De Bruyne, Lukaku e Gilmour. In attacco spazio a Neres, Politano e Hojlund.
Per l’Atalanta, il nuovo tecnico Palladino dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, con Kossounou in leggero vantaggio su Djimsiti. Sulle fasce pronti Bellanova e Zappacosta, in mezzo De Roon spera di ritrovare una maglia. In avanti Lookman e De Ketelaere alle spalle di Scamacca, insidiato da Krstovic.
Napoli (4‑3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
