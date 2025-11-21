Infortunio Spinazzola, Sky: la sensazione verso Napoli-Atalanta

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport e inviato a Castel Volturno, è intervenuto a ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in onda su Televomero. Ecco le sue parole: "Formazione anti-Atalanta? Ho dubbi su tutti. Non credo che Spinazzola sia pronto. Secondo me Conte cercherà equilibri differenti, ma non so che equilibri. L'Atalanta è una signora squadra, una squadra forte. L'anno scorso, la partita dell'andata fu quella dello scuotimento, con Conte che disse: 'Sono più avanti di noi'. Al ritorno, quella fu la partita dello slancio, di Conte con il megafono all'aeroporto".

Hojlund-Lukaku insieme quando rientrerà il belga? Io li vedrei molto bene insieme. Secondo me, rievocherebbero il primissimo [anno, ndr] della coppia Lukaku-Lautaro. Ancor più al rientro dal lungo stop, non immagino che Lukaku abbia tutta questa mobilità, che già era fortemente ridotta e condizionata qualche mese fa. Avere vicino un giocatore come Hojlund, che attacca la profondità e gli spazi...".