Mondiale Under 17, l'Italia vola in semifinale! Battuto 1-0 il Burkina Faso

Oggi alle 17:50
di Pierpaolo Matrone
(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Al Mondiale Under 17 in corso a Doha l'Italia guidata da Massimiliano Favo ha battuto 1-0 il Burkina Faso, guadagnando l'accesso alla semifinale.

Lunedì affronterà l'Austria, che ha battuto con lo stesso risultato il Giappone. Autore della rete decisiva per l'Italia Thomas Campaniello, al 38' della ripresa. E' la prima volta che l'Italia va così avanti in questa rassegna iridata. (ANSA).