Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Il Napoli continua a preparare la sfida di domani contro l'Atalanta e per il secondo giorno consecutivo Antonio Conte ha potuto lavorare col gruppo con tutti i nazionali (rientrato ieri anche Mathias Olivera, l'ultimo in ordine di tempo). La squadra ha effettuato un allenamento mattutino, di seguito il report del club.

"Meno uno a Napoli-Atalanta. Gli azzurri si sono allenati alla vigilia del match contro gli orobici, domani alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e successivamente un lavoro tecnico-tattico".