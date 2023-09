FOTO - Su Tik Tok da sempre il Napoli ironizza sui propri calciatori: i precedenti

Non è di certo la prima volta che il profilo della SSC Napoli fa ironia su un calciatore del Napoli.

Non è di certo la prima volta che il profilo della SSC Napoli fa ironia su un calciatore del Napoli. Seguendo quello che è lo stile della piattaforma, l'account del club azzurro in passato ha postato diversi contenuti che andavano a prendere in giro alcuni tesserati del club.

Si può dunque comprendere il fastidio di Victor Osimhen per il video sul rigore sbagliato contro il Bologna, ma non si capisce perchè usare quei toni così forti per un post che era in linea con la gestione dell'account. Nella gallery in basso alcuni esempi.