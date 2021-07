FOTO TN - ADL, Giuntoli e Spalletti: colloquio in campo a fine allenamento

Il Napoli ha da pochissimi minuti terminato il primo allenamento in quel di Dimaro. Prima seduta per gli azzurri agli ordini del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Al termine dell’allenamento, si sono riuniti per un colloquio in campo, il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Giuntoli e proprio il mister toscano. Di seguito la foto dei nostri inviati a Dimaro.