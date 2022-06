FOTO - Toronto ko davanti a Insigne e Criscito: i canadesi sono quartultimi

Non sta attraversando un bel momento il Toronto. Dopo la vittoria per 2-1 in casa contro Atlanta, la nuova squadra di Insigne ha perso un'altra partita

Non sta attraversando un bel momento il Toronto. Dopo la vittoria per 2-1 in casa contro Atlanta, la nuova squadra di Insigne ha perso un'altra partita 2-1 sempre in casa contro Columbus Crew. Al match hanno assistito dagli spalti l'ex azzurro con l'amico Criscito, volto nuovo della squadra canadese. Al momento il Toronto è quartultima in classifica, situazione complicata.