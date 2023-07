FOTO - Valentina DL è anche a Castel di Sangro: solita presenza nello store SSCN

Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine: vai allo store SSC Napoli presente nei ritiri del Napoli e ci trovi Valentina De Laurentiis.

Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine: vai allo store SSC Napoli presente nei ritiri del Napoli e ci trovi Valentina De Laurentiis. A Dimaro, per tutte le due settimane, così come a Castel di Sangro. Colei che ha gestito la creazione e la vendita delle maglie resta sul pezzo, in prima fila, ottenendo anche in Abruzzo lo stesso successo ottenuto in Trentino. Di seguito lo scatto dei nostri inviati