FOTO - Verona, dalla vergogna alla solidarietà: raccolta di beni per la popolazione ucraina

In questi momenti, all'esterno del Bentegodi, si stanno raccogliendo beni di prima necessità per la popolazione ucraina colpita dalla guerra.

TuttoNapoli.net

Dalla vergogna a un gesto di umanità. In questi momenti, all'esterno del Bentegodi, nello stesso parcheggio dov'è stato affisso lo striscione che richiamava alle bombe russe su Napoli, si stanno infatti raccogliendo beni di prima necessità per la popolazione ucraina, per le tante persone in difficoltà a causa della guerra. Di seguito lo scatto fotografico raccolto da Tmw.