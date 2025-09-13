Foto

Fotogallery dal campo: il Napoli sbanca Firenze, le immagini più belle di Tuttonapoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:20Notizie
di Daniele Rodia

Il Napoli continua a punteggio pieno con la terza vittoria consecutiva in Serie A: la stagione continua con un convincente 1-3 al Franchi di Firenze contro la Viola di Stefano Pioli. Doppio colpo ravvicinato nel primo tempo con il rigore di De Bruyne ed il gol all'esordio di Højlund; nel secondo tempo la prima gioia in azzurro di Beukema ed il gol nel finale di Ranieri come bandiera per la Fiorentina. Dalle esultanze degli azzurri alle fasi più importanti della gara: rivivi il meglio della partita con la nostra fotogallery di seguito.

© foto di Federico De Luca 2025
© foto di Federico De Luca 2025
© foto di Federico De Luca 2025
© foto di Federico De Luca 2025
© foto di Federico De Luca 2025
© foto di Federico De Luca 2025