Francia, tifosi violenti: sospesa la sfida di Coppa tra Paris FC e Lione

Ancora disordini in Francia. Durante l'intervallo della sfida tra Paris FC e Lione, valida per il 32esimi della Coupe de France, i tifosi ospiti avrebbero lanciato alcuni fumogeni verso i settori occupati dai sostenitori locali. In pochi minuti è scoppiato il caos e molti spettatori hanno invaso prima la pista d'atletica, poi il campo per evitare di ritrovarsi coinvolti negli scontri. I giocatori, che stavano rientrando in campo, hanno fatto marcia indietro e sono tornati negli spogliatoi. La partita non è ancora ripresa.