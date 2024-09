Frenata saudita: un anno dopo l'Arabia ha dimezzato numero e costo dei trasferimenti

La passione dell'Arabia Saudita per il calcio è già crollata? No, ma nel giro di un anno si è sensibilmente ridotta. A supportare, con i numeri, una sensazione generalizzata fra gli addetti ai lavori, ecco i risultati del report FIFA relativo alla campagna di trasferimenti dell'estate 2024.

Investimenti dimezzati. Partiamo da un valore assoluto: nell'estate 2023, i club sauditi avevano investito 875 milioni di dollari per i trasferimenti in entrata. Una cifra ridotta sensibilmente, a poco meno della metà, nel 2024: sono appena 431 i milioni di dollari spesi dai sauditi nell'ultima campagna acquisti. Quasi dimezzato il numero delle operazioni: se un anno fa 226 calciatori si erano trasferiti in Arabia Saudita, in questa estate il numero è crollato a 128. Meno che nel 2022, quando gli arabi, a livello economico, avevano investito decisamente meno.

Oltre a diminuire il numero complessivo dei trasferimenti, è caduta anche la media della spesa. In particolare, se l'anno scorso il singolo trasferimento costava ai club sauditi una media di 15,6 milioni di dollari, nel 2024 questo numero è sceso a 9,05 milioni di dollari. Pur sempre superiore al trasferimento medio di qualsiasi Paese europeo - Inghilterra compresa - ma con una riduzione in ogni caso significativa rispetto all'exploit iniziale. La novità al rialzo è invece legata alla percentuale di trasferimenti avvenuti dietro il pagamento di un conguaglio monetario: nel 2023 rappresentavano appena il 24,9 per cento del mercato arabo; in questa estate sono saliti al 38,5 per cento, in linea con le statistiche dei principali campionati europei.