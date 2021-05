Fuori il secondo: in estate uno farà la valigia

Una delle questioni che più ha fatto discutere e causato polemiche nella storia recente del Napoli è stata senza alcun dubbio l'alternanza fra i pali. Alex Meret o Ospina? Gattuso, sin dall'inizio, ha sempre affermato di stimare l'ex Spal, pur non ritenendolo del tutto funzionale al suo gioco.Il portiere friulano non ha tra le doti principali la capacità di giocare i piedi e, quindi, è indietro nelle gerarchie di Gattuso. Al suo posto è stato scelto Ospina per via della leadership e soprattutto per la capacità di costruire l’azione dalle retrovie. Tuttavia, ogni volta che Meret è stato chiamato in causa ha risposto presente. Nelle ultime partite, infatti, complice l'infortunio di Ospina che l'ha costretto ai box, Meret ha fornito ottime prove e dimostrato tutto il suo potenziale.

UNA SCELTA DA FARE - La prossima gara contro il Verona, l'ultima della stagione, potrebbe essere anche l'ultima in maglia azzurra per uno dei due portieri. Molto dipenderà anche dalla scelta del prossimo allenatore, dalle ambizioni dei due calciatori e dalle politiche societarie. Meret, quasi sicuramente, non accetterebbe un'altra stagione di alternanza tra i pali e gradirebbe la completa fiducia come numero uno azzurro, anche per poter completare la sua crescita. Ospina, invece, è appetito da diverse squadre in Europa, ma non solo, e potrebbe lasciare gli azzurri. Meret è favorito per una maglia da titolare contro l'Hellas, ma, in ogni caso, anche se dovesse essere scelto Ospina, c'è la grande possibilità che in estate uno dei due farà la valigia.