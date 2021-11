Fuori Osimhen, ma Spalletti ritrova due pedine per il Legia

Giornata di vigilia per il Napoli che domani riprenderà il cammino europeo da Varsavia. La squadra di Luciano Spalletti non ha altro risultato che la vittoria contro il Legia per passare il raggruppamento e soprattutto in chiave primo posto che porta direttamente agli ottavi senza passare dallo spareggio. Di fronte ci sarà un avversario che da un lato è in crisi nerissima in campionato, incredibilmente terzultimo e nuovamente sconfitto anche dopo il cambio in panchina, ma che in Europa è ancora leader del girone ed in casa è stato già capace di battere il Leicester.

Osimhen out, ma ci sono due rientri

Sull'aereo per la Polonia non ci sarà Victor Osimhen che ieri s'è allenato a parte: l'obiettivo dello staff medico è provare a recuperarlo per la sfida con il Verona, Buone notizie invece sono arrivate da Lorenzo Insigne, che ha smaltito il risentimento muscolare che ha portato Spalletti a non rischiarlo a Salerno e s'è allenato in gruppo, così come Adam Ounas, fermo da un mese per un problema muscolare proprio quando sembrava pronto a scalare le gerarchie da sottopunta.

Uomini contati in difesa

Non recuperano invece Manolas e Malcuit mentre Mario Rui deve scontare il secondo turno di squalifica. Questo significa che Spalletti potrà ruotare a centrocampo ed in attacco ma non in difesa: Juan Jesus dovrà essere impiegato a sinistra, quindi non potrà dare un turno di riposo a Rrahmani che verrà confermato al fianco di Koulibaly con Di Lorenzo a sua volta indispensabile a destra.