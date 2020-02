Furia Gattuso sui rinvii: "O tutti o nessuno! Il Toro non giocando ha salvato 4 diffidati, c'è chi riposa e tra 2 mesi gare diverse!"

Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa (Clicca qui per quella integrale) dopo la vittoria col Torino in merito al rinvio delle gare: "Non sono d'accordo. Rispetto per le vittime, ma non sono d'accordo: le gare o si giocano tutte o si ferma il campionato. Giocare una gara oggi o il 13 maggio è diverso, il Torino aveva 4 diffidati ma non ha giocato col Parma. Si fa una scelta, o si gioca tutti o no perché per me il campionato è falsato in questo momento. Tra due mesi saranno partite totalmente diverse e poi c'è chi non gioca due settimane e chi gioca ed ha un dispendio energetico. Non è uguale per tutti".