Furto con scasso: arrestato "Giovanni u curt", fratellastro di Cassano

Nelle scorse ore è stato arrestato dai Carabinieri di Modugno in provincia di Bari, il fratellastro di Antonio Cassano, Giovanni. L'uomo è stato riconosciuto nelle immagini dell'impianto di videosorveglianza di un appartamento per via della sua bassa statura, motivo anche del soprannome "Giovanni u curt". L'accusa è di furto pluriaggravato con l'uomo, che ha agito con altri complici non identificati, ha anche violato il regime di sorveglianza speciale e dovrà rispondere anche di possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente perché revocata. Il bottino della rapina, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 giugno, è di gioielli, Rolex e beni per circa 30mila euro.

Dalle immagini delle videocamere, i Carabinieri hanno individuato in Giovanni Cassano uno degli autori principalmente per la sua bassa statura. L'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e possesso d'armi. Questa mattina all'alba, quando è stato rintracciato dai Carabinieri nella sua abitazione, lo hanno trovato in possesso di un telefonino, in violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. In casa aveva inoltre quattro passamontagna e diverse parrucche. A riportarlo è il sito della Gazzetta dello Sport.