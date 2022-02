Gaetano, che crescita! MVP in Ternana-Cremonese: "Gioca da ala, ma al centro determina"

Il centrocampista di proprietà del Napoli, attualmente in prestito alla Cremonese, è tra i migliori in campo nel successo contro la Ternana.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Cresce, cresce sempre più Gianluca Gaetano in Serie B. Il centrocampista di proprietà del Napoli, attualmente in prestito alla Cremonese, è tra i migliori in campo nel successo contro la Ternana. Di seguito la pagella di TMW: "Parte largo a sinistra, di fatto in posizione da ala per tagliare verso il centro. Poi passa a destra cercando l'inserimento ma è in zona centrale che determina con un colpo di biliardo".