Gaetano show, super-gol e assist alla Ternana: la Cremonese vola in vetta!

Gianluca Gaetano diventa sempre più determinante per la Cremonese, che col successo sul campo della Ternana vola in vetta alla classifica di Serie B.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Gianluca Gaetano diventa sempre più determinante per la Cremonese, che col successo sul campo della Ternana vola in vetta alla classifica di Serie B. Gol e assist per il centrocampista di proprietà del Napoli, sicuramente tra i migliori in campo. Con un sogno Serie A tutto da cullare.