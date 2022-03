Gaetano, un'altra magia in Serie B: super gol del napoletano

Il fantasista di proprietà del Napoli mette a segno un'altra rete da cineteca nel derby lombardo tra Cremonese e Brescia.

Ancora protagonista in Serie B Gianluca Gaetano. Il fantasista di proprietà del Napoli mette a segno un'altra rete da cineteca nel derby lombardo tra Cremonese e Brescia. Il numero 70 grigiorosso al 31' del big match della 28ª giornata del campionato cadetto mette a segno la rete dell'1-1. Il napoletano controlla in maniera sublime al limite su un gran lancio di Carnesecchi, con un slalom speciale salta tutta la difesa bresciana e a tu per tu con Joronen lo batte con un mancino che si insacca dopo aver colpito il palo interno.