Galatasaray scatenato: dopo Osimhen, l’obiettivo è un big del Man United

Non solo Victor Osimhen. Il Galatasaray prepara un colpo a sorpresa.

Non solo Victor Osimhen. Il Galatasaray prepara un colpo a sorpresa. Nei giorni scorsi, il club turco ha accolto l'attaccante ormai messo ai margini del Napoli con grande euforia da parte dei tifosi. Un innesto che arriva in prestito secco dalla formazione partenopea ma con la clausola che nella prossima stagione potrebbe anche abbassarsi. La squadra di Istanbul però non vuole fermarsi e nelle ultime ore avrebbe chiesto alla Fiorentina Lucas Beltran ricevendo però un deciso no da parte dei viola.

Idea Casemiro

A centrocampo invece l’idea è quella di mettere a segno un altro colpo molto importante. Secondo quanto riporta ESPN, il Galatasaray avrebbero infatti messo nel mirino Casemiro che sta facendo tanta fatica al Manchester United ricevendo anche diverse critiche per alcune delle sue prestazioni al di sotto delle aspettative. Nell'ultima partita contro il Liverpool ha commesso due errori che sono costati altrettanti gol alla sua squadra.

Il Man United pensa a Rabiot

Nel caso in cui il centrocampista della nazionale brasiliana dovesse lasciare la Premier League, i Red Devils correrebbero ai ripari puntando un giocatore senza contratto. Il club di Manchester starebbe pensando al centrocampista francese Adrien Rabiot, svincolato dopo l’ultima avventura nella nostra Serie A con la maglia della Juventus.