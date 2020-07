Gara da dimenticare per Milik: toccati pochissimi palloni e ne ha sbagliati la metà!

Numeri indicativi quelli di Arek Milik al termine della sfida contro il Bologna. L'attaccante polacco, uscito al 69' per far posto a Mertens, non ha fatto molto per farsi apprezzare. Le statistiche dicono tutto: appena 25 palloni toccati, meno di tutti, ma è grave anche il 52% che segnala la precisione dei suoi passaggi, appena 9 riusciti, troppo pochi per uno come lui. Una gara da dimenticare senza neppure un tiro in porta. Strano per un attaccante centrale. Che forse ha già la testa altrove.