Garcia critica ADL, ma Conte ha appena 'smascherato' un suo errore

vedi letture

Mentre il nuovo ct del Belgio Rudi Garcia a distanza continua a criticare De Laurentiis, ricordando della sua breve e infelice avventura in azzurro della scorsa stagione, Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Inter smentisce alcune sue idee tattiche della scorsa stagione. Raspadori un anno fa, col francese, ha spesso fatto l'esterno. Giocando male per colpe non sue.

Ma Conte oggi in conferenza ha detto: "Lui può fare la mezzala perché fa più di 12km a partita. Non è un esterno, significa metterlo in difficoltà e quindi ogni tecnico deve cercare di rispettare le caratteristiche, dargli il contentino per metterlo in campo ma la squadra può subire e lui va in difficoltà". Raspadori ha segnato due gol nelle ultime due e si candida a un ruolo da protagonista anche per la partita di domani contro l'Inter.