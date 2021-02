Gattuso concede un giorno libero alla squadra: domani la ripresa degli allenamenti

Dopo la trasferta di Granada, un giorno libero. Rino Gattuso fa rifiatare i suoi, come fa sapere la SSC Napoli tramite il suo sito web: "Dopo la trasferta di Granada, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l'Atalanta per la quarta giornata di ritorno di Serie A in programma domenica a Bergamo alle ore 18".