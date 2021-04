Gattuso concede un giorno libero alla squadra: domani la ripresa degli allenamenti

Un giorno di riposo per il Napoli dopo la vittoria di ieri sera contro la Lazio. Rino Gattuso ha lasciato la squadra libera e fissato per domani la ripresa degli allenamenti, come riportato dal club sul proprio sito ufficiale: "Dopo il successo contro la Lazio, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino in programma lunedì alle ore 18.30".