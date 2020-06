Gattuso domani torna a Castel Volturno: nel pomeriggio in Calabria per i funerali della sorella

Il dolore per la scomparsa della sorella Francesca non sembra riuscire ad intaccare il programma di lavoro di Gennaro Gattuso con il suo Napoli. Il tecnico rientrerà oggi in città per essere domani alle ore 10 sui campi di Castel Volturno per l’allenamento della sua squadra. Al termine si rimetterà in viaggio in direzione di Corigliano Calabro dove ci saranno i funerali della sorella. A confermarlo è Sky Sport.