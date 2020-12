Gattuso ha trovato la vera arma tattica

Quale modulo userà Gennaro Gattuso? Questo è il dubbio che pervade tutto l'ambiente azzurro, e che probabilmente si ripeterà anche nelle prossime partita del Napoli. Quella contro la Roma è stata la partita che ha mostrato un Napoli diverso, che ha rinunciato a quel 4-2-3-1 che sembrava essere assolutamente imprescindibile.

Il Napoli, invece, ha cambiato qualcosa, schierandosi con qualche novità tattica e soprattutto con il ritorno da protagonisti di giocatori che non si erano ancora messi bene in mostra come Demme o Zielinski, quest'ultimo ovviamente a causa del Coronavirus. Ed allora ecco nuovamente quella sorta di 4-3-3 che molti hanno invocato nelle ultime settimane. Un passo indietro di Rino? Non proprio. Per l'allenatore azzurro, infatti, il recupero di Zielinski potrebbe assumere un valore fondamentale per il futuro.

Con il polacco, infatti, la veste tattica degli azzurri può variare in maniera netta e soprattutto dare a Gattuso la possibilità di contare su due moduli diversi addirittura nella stessa partita. Il polacco come trequartista centrale nel 4-2-3-1, infatti, potrebbe dare la possibilità al Napoli di poter passare velocemente dal 4-2-3-1 al 4-3-3, arretrando sulla linea dei centrocampisti o, viceversa, di alzarsi sulla trequarti partendo invece dal centrocampo.