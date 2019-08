Gazzetta - Ancelotti pensa alla 'Formula Champions': Maksimovic si scalda per la Juve

Carlo Ancelotti potrebbe rispolverare la 'formula Championsì per la linea a quattro difensiva in vista della sfida alla Juventus. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il tecnico pensa ad uno schieramento con Maksimovic schierato a destra, come una sorta di terzo centrale che si stringe per evitare di lasciare troppi spazi. Tra l’altro Ronaldo, pur non segnando, nella passata stagione risultò decisivo in entrambe le gare, proprio ballando fra le posizioni degli esterni difensivi e dei centrali. Di sicuro non dovranno ripetersi gli errori di Firenze, con i viola in gol sia da calcio piazzato che con tiro centrale. Koulibaly è il primo a saperlo. Gli basta uno sguardo per capirsi con Ancelotti, che stima moltissimo come uomo, prima che come allenatore".