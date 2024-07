Prima pagina Gazzetta apre con le parole di Inzaghi: "La mia Inter è una forza"

"La mia Inter è una forza", apre in prima pagina con le parole di Simone Inzaghi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il commento: "Inzaghi alza il tiro e punta a tutto. Il tecnico convinto da Taremi e dalla qualità di Zielinski". In taglio basso spazio ai rinnovi dei gioiellini di Milan e Juventus: "Camarda e Yildiz la firma sul futuro. Milan, Juve e due contratti per sognare". Di seguito la prima pagina integrale.