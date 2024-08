Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Cima Juve. Vlahovic show"

"Cima Juve" è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per aprire la prima pagina. I bianconeri passano 3-0 a Verona trascinati dalla doppietta di Vlahovic e volano momentaneamente al primo posto in classifica a punteggio pieno: oggi incontro chiave con l'Atalanta per sbloccare Koopmeiners. Il taglio basso è invece dedicato al "signore del calcio" Eriksson, venuto a mancare nella giornata di ieri, mentre di spalla si parla della tappa di Cardinale a Milanello. In alto spazio all'Inter: Lautaro non ce la fa, Taremi-Thuram in campo anche contro l'Atalanta.