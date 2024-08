Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Fofana, vengo anch'io. Dybala d'Arabia"

Se nemmeno Fonseca si nasconde vuol dire che il Milan è sempre più vicino all'acquisto di Youssouf Fofana. Come riportato da La Gazzetta dello Sport in prima pagina, i rossoneri avrebbero ritoccato l'offerta per il cartellino del centrocampista francese e adesso sarebbero in attesa di un definitivo sì da parte del Monaco.

Oltre al mercato del Milan, trovano spazio in prima pagina anche Juventus e Roma. I bianconeri sono ormai vicinissimi a chiudere la telenovela Koopmeiners per un totale di 55 milioni, poi si butteranno su Nico Gonzalez e Conceicao Jr.; in casa Roma invece tiene banco l'affaire Dybala, pronto ad accasarsi all'Al-Qadsiah dove lo aspetta un triennale da 80 milioni.

Supercoppa - L'Atalanta esce a testa alta dallo Stadio Nazionale di Varsavia venendo battuta dai campioni del Real Madrid. Le reti portano le firme di Federico Valverde e Kylian Mbappé, che regalano a Carlo Ancelotti il 14esimo trofeo da quando siete sulla panchina dei Blancos e il 29esimo in carriera.