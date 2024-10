Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Ibrahimovic confessa il Milan"

"Ibrahimovic confessa il Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Zlatan sente tutti, titolari e riserve. Consigli e carezze per svegliare Rafa Leao ma per Fonseca è Pulisic il nuovo leader della formazione rossonera. Intanto rinviata per maltempo la sfida contro il Bologna in campionato dopo l'ordinanza del sindaco ma la Lega si oppone.

Il derby d'Italia - Di spalla spazio al derby Scudetto tra Inter e Juventus: "Fratelli Scudetto", la sfida si gioca a casa Thuram. Marcus contro Khephren: "Ma papà Lilian tifa bianconero".