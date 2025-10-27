Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Inter contro Conte"

Oggi alle 07:55Notizie
di Arturo Minervini

La Juventus affonda all’Olimpico e vive già uno dei momenti più difficili della gestione Tudor. La Lazio si impone con un gol di Basic, condannando i bianconeri alla terza sconfitta consecutiva in campionato. Un ko che pesa come un macigno, non solo per la classifica ma soprattutto per la tenuta psicologica di una squadra apparsa svuotata e confusa.

"Inter contro Conte" - Intanto a Milano l’Inter deve fare i conti con un’altra tegola: Mkhitaryan starà fuori almeno un mese per un infortunio muscolare, mentre il club si mostra infastidito per le parole di Antonio Conte al termine di Napoli-Inter.