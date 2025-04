Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inzaghi, c'è fiducia: rinnovo anche senza titoli"

Non potrebbe essere più esplicita La Gazzetta dello Sport, che questa mattina in edicola si sbilancia: "Inzaghi, c'è fiducia". All'Inter hanno deciso e anche senza titoli in stagione arriverà il rinnovo per il tecnico di Piacenza, che nel frattempo scuote tutti per Scudetto e Champions League.

Intanto il Milan si vuole godere un gran finale di stagione: la svolta rossonera con il super piano di Sergio Conceicao, tecnico rossonero, per lasciare il Diavolo in Europa prima dell'addio. Molto, se non tutto, passa per la Coppa Italia: vincendo la finale contro il Bologna accederebbe direttamente ad un posto in Champions League, senza passare per l'ammucchiata di rivali in campionato.

Intanto regge il caso del Lecce che non vuole giocare domani contro l'Atalanta (ore 15). Il motivo alla radice riguarda la cortissima distanza fra il drammatico avvenimento della scomparsa dello storico fisioterapista Graziano Fiorita e la partita di campionato con la Dea. Duro striscione comparso ieri pomeriggio al di fuori dello Stadio Via del Mare di Lecce: "Non scendere in campo l'unica cosa da fare. Lega infame, Lecce ti schifa", il contenuto dello stesso. Nella giornata di oggi intanto, alle 10, fissati i funerali di Bergoglio: a San Pietro 200mila fedeli e i potenti, con il mondo intero affacciato su Roma per salutare un'ultima volta Papa Francesco dopo la sua scomparsa.