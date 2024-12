Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Juve, colpo d'ala: ecco i soldi per Conceicao"

vedi letture

È deciso: la Juventus salderà il riscatto di Francisco Conceiçao. "Colpo d'ala", la prima pagina di La Gazzetta dello Sport: la clausola sarà pagata entro Natale. Intanto nella giornata di oggi (ore 19) andranno in scena i sorteggi per il Mondiale per Club.

Milan, una maglia per celebrare il 125esimo anniversario, l'Inter cambia marcia con Oaktree e le nuove linee guida. Infine spicca l'affetto mostrato dalla Fiorentina e dai tifosi viola per Bove, centrocampista che ha patito un malore durante lo scorso match disputato al Franchi contro i nerazzurri. E il suo ritorno in campo rimane appeso a un filo.