Gazzetta dello Sport: "La Juve pensa in grande. Lazio sempre terza"

"Diavolo in corpo" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola in merito alla gara di stasera tra Real Madrid e Milan. In casa del Real serve il vero Euro Milan. Fonseca rilancia Leao nella sfida contro Mbappe. "Vedrete la nostra ambizione" ha detto il tecnico rossonero in conferenza. "Un errore giocare" replica Carlo Ancelotti dalla Spagna, dopo la tragedia di Valencia.