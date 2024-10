Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Manette in curva: arrestati 19 ultras di Inter e Milan"

"Manette in curva: arrestati 19 ultras di Inter e Milan" si legge in prima in alto. La Gazzetta dello Sport invece in primo piano dedica un focus su Mehdi Taremi e Rafael Leao, che stasera saranno protagonisti nei rispettivi attacchi nella seconda giornata di Champions League, che vedrà l'Inter accogliere al Meazza lo Stella Rossa, e il Milan recarsi a casa dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Il centravanti iraniano dovrebbe far riposare Lautaro Martinez ed essere impiegato da Inzaghi dal primo minuto; il portoghese, invece, è chiamato a prendersi per mano la squadra (vista anche la possibile assenza di Morata) e a riscattare il passo falso al debutto contro il Liverpool.