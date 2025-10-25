Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan da mal di testa. Napoli-Inter, chi vince sorpassa"

"Milan da mal di testa" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sul pari tra Milan e Pisa che ha aperto l'ottava giornata di Serie A. A San Siro finisce 2-2 tra i rossoneri e i nerazzurri in un match incredibile. Leao porta in vantaggio Max, poi la rimonta e il sorpasso del Pisa, prima del gol in pieno recupero di Athekame. Allegri: "Bisognava chiuderla". Niente fuga per il Milan.

Chance per Napoli e Inter - "Chi vince sorpassa" scrive il quotidiano nel taglio alto. La mancata vittoria del Milan regala un'occasione a Inter e Napoli: alle 18 la super-sfida che vale il primo posto.