Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, Inter ti prendo"

"Inter, ti prendo" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura sulle mosse del Milan che prepara un super centrocampo per rispondere all'Inter e provare a ridurre il gap con la formazione di Simone Inzaghi, campione d'Italia in carica. I rossoneri si avvicinano a Fofana del Monaco e a Lazar Samardzic, classe 2002 dell'Udinese.

Mercato Juve - "La Juve e il quinto colpo. Todibo vuole Motta, il Nizza apre al prestito": prosegue la campagna acquisti bianconera, mirino spostato sulla difesa. Apertura del Nizza per Todibo che ha già un accordo di massima con la Juve.