Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Rashford tenta il Milan: colpo da Diavolo"

L'argomento principale di giornata de La Gazzetta dello Sport riguarda il mercato del Milan e in particolare la trattativa in corso per portare Marcus Rashford alla corte di Sérgio Conceicão. La dirigenza rossonera, infatti, vorrebbe fare un ultimo sforzo per regalare al proprio tecnico un colpo da novanta che gli permetterebbe di puntare con decisione alla zona Champions.

L'esterno inglese del Manchester United, ai ferri corti con il nuovo tecnico Amorim, sembra corrispondere a questo identikit e ieri a Milano c'è stato il primo contatto tra gli uomini di mercato del Diavolo e l'entourage del giocatore. Il nodo rimane legato all'altissimo stipendio che Rashford percepisce ma la trattativa c'è e va avanti.