Gazzetta dello Sport: "Senti che Napoli"
La Gazzetta dello Sport apre celebrando ancora una volta Lautaro Martinez, protagonista assoluto nella vittoria dell’Inter sul campo del Pisa: 2-0 firmato interamente dall’attaccante argentino. Una doppietta nella ripresa che gli permette di superare anche Mazzola nella classifica dei marcatori nerazzurri di tutti i tempi. E la frase del Toro è già il titolo perfetto: “La gente parla, io segno”.
Sorpasso azzurro
“Senti che Napoli”, titola la Rosea nel taglio alto dedicato al successo degli uomini di Conte all’Olimpico contro la Roma. Basta il guizzo di Neres per mandare gli azzurri davanti a tutti. Conte aggancia Allegri in una corsa scudetto che diventa un vero mucchio selvaggio: quattro squadre racchiuse in un punto. E attenzione al Bologna, impegnato oggi in casa contro la Cremonese, perché la classifica potrebbe cambiare ancora.
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
