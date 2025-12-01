Prima pagina
Il Mattino: "Mente e cuore"
"Sbancato l'Olimpico con una prodezza di Neres e un secondo tempo di sofferenza: Napoli primo insieme al Milan".
Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Roma, che riporta gli azzurri al primo posto in classifica: "Mente e cuore. Sbancato l'Olimpico con una prodezza di Neres e un secondo tempo di sofferenza: Napoli primo insieme al Milan".
In taglio alto la lista dei big che parteciperanno a Sanremo 2026 con cinque cantanti napoletani: "La 'manita' di Napoli punta al podio". Di seguito la prima pagina integrale.
4 L'editoriale di Chiariello: "Dato per bollito, Conte ha dimostrato una capacità che non ha nessuno!"
Prossima partita
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
