Il Roma: "Napoli Capoccia"
Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica l'apertura prima pagina al Napoli che batte la Roma all'Olimpico e torna capolista in Serie A: "Napoli Capoccia. Neres regala la terza vittoria consecutiva contro la Roma e gli azzurri tornano in vetta alla classifica con il Milan". In taglio alto la lista ufficiale dei big che parteciperanno a Sanremo, con Sal Da Vinci a guidare i cinque cantanti napoletani: "Sal Da Vinci torna a Sanremo". Di seguito la prima pagina integrale.
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
