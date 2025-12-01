Prima pagina

Il Roma: "Napoli Capoccia"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica l'apertura prima pagina al Napoli che batte la Roma all'Olimpico e torna capolista in Serie A: "Napoli Capoccia. Neres regala la terza vittoria consecutiva contro la Roma e gli azzurri tornano in vetta alla classifica con il Milan". In taglio alto la lista ufficiale dei big che parteciperanno a Sanremo, con Sal Da Vinci a guidare i cinque cantanti napoletani: "Sal Da Vinci torna a Sanremo". Di seguito la prima pagina integrale.