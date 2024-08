Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Siamo da 10"

"Siamo da 10. Altra grande giornata ai giochi: dalla vela il decimo oro d'Italia", apre così in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in riferimento ai risultati dell'Italia alle Olimpiadi. In taglio basso spazio alla situazione del centrocampista olandese dell'Atalanta: "Koopmeiners Caos. Vuole la Juve e presenta il certificato medico". Un box è riservato alle prime parole del nuovo centravanti della Roma: "A tutto Dovbyk. Intervista all'attaccante ucraino: 'Affamato e ambizioso come la mia Roma'". Di seguito la prima pagina integrale.