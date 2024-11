Prima pagina Gazzetta dello Sport spinge il Milan: "La voglia del Diavolo"

"La voglia del Diavolo" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Alle 18 a San Siro i rossoneri affrontano l'Empoli per cominciare la grande risalita in classifica. Fonseca ci crede e dà la carica a Rafa Leao che dopo il gol in Champions League è pronto a riprendersi una maglia da titolare in campionato.

Mercato - La Juventus va a caccia di rinforzi in vista di gennaio: "Motta vuole Ferguson". I bianconeri sono pronti a sacrificare Fagioli per puntare sullo scozzese del Bologna. Pista Hancko per la difesa.